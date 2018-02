Marco Rubio insta a la FAN apoyar al pueblo venezolano “mediante la eliminación de un dictador”

Ante la crítica de algunos venezolanos y dirigentes de la oposición sobre los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN), el senador norteamericano Marco Rubio, aseguró que si los uniformados decidieran "proteger a la gente y restaurar la democracia mediante la eliminación de un dictador", el mundo los apoyaría.

A través de la red social Twitter, el senador expresó que los funcionarios también padecen la crisis económica y recalcó que algunos de ellos tienen que comer los desperdicios que encuentran en la basura.

"Soldados comen fuera de las latas de basura y sus familias pasan hambre en Venezuela mientras Maduro y amigos viven como reyes y ayuda humanitaria es bloqueada", agregó.

Adicional a ello, Rubio citó una serie de frases proclamadas por el Libertador Simón Bolívar, entre las que destaca: “Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder”.

The world would support the Armed Forces in #Venezuela if they decide to protect the people & restore democracy by removing a dictator — Marco Rubio (@marcorubio) 9 de febrero de 2018

Soldiers eat out of garbage cans & their families go hungry in #Venezuela while Maduro & friends live like kings & block humanitarian aid — Marco Rubio (@marcorubio) 9 de febrero de 2018

“Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder.” Simon Bolivar #Venezuela — Marco Rubio (@marcorubio) 9 de febrero de 2018

“Siempre es noble conspirar contra la tiranía” Bolivar — Marco Rubio (@marcorubio) 9 de febrero de 2018

“Cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”. Bolivar — Marco Rubio (@marcorubio) 9 de febrero de 2018

“whenever any form of govt becomes destructive..it is the right of the people to alter or to abolish it” Am. Dec of Independence #Venezuela — Marco Rubio (@marcorubio) 9 de febrero de 2018

Redacción NTN24 Venezuela

