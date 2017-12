María Corina Machado advierte que resultados de las municipales es "rebeldía, indignación y denuncia"

La dirigente opositora y coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, reaccionó ante los resultados obtenidos este domingo 10 de diciembre en las elecciones municipales y aseveró que fue una forma de protesta el alto índice de abstención.

“No se equivoquen; lo ocurrido ayer NO es indiferencia, NO es resignación y NO es desprecio al voto. Es TODO LO CONTRARIO: es rebeldía, indignación y denuncia. Es la negativa a ser parte de una simulación criminal que prolonga esta agonía”, aseveró Machado a través de su cuenta en twitter.

Insistió en que mientras se encuentre activa la Constituyente madurista, en el país no existirá una democracia real.

“Los venezolanos ayer acabamos con una farsa en la cual "VOTAS" pero NO ELIGES. Mientras exista una constituyente NO HAY elección, NO HAY República y NO HAY negociación real”, sentenció.

Redacción NTN24 Venezuela

