María Corina Machado rechaza propuestas de mediadores del diálogo: “Este documento plantea que violemos la Constitución”

La coordinadora del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa la mañana de este martes para denunciar según dijo “las maniobras para revivir el diálogo”.

Aseguró que el documento que presentaron los mediadores internacionales a la oposición venezolana plantea una violación a la Constitución y establece que el Parlamento “es capaz de ocultar e ilegalizar el saqueo y la corrupción de este país”.

Agregó que la propuesta no incluye la realización de elecciones. “Esta ruta no la acompañamos y no vamos a aceptar que nos pretendan chantajear o amenazar para entregar la fuerza que tenemos los venezolanos”, dijo.

Asimismo, cuestionó la presencia de Rodríguez Zapatero y Ernesto Samper en el proceso, pues según la lectura que ofreció, el documento plantea que el Tribunal Supremo de Justicia escoja a los rectores del Consejo Nacional Electoral, atribución de la Asamblea Nacional.

La exdiputada destacó que cuando la MUD aceptó ir al diálogo “se entregó el referendo revocatorio, la calle y la lucha”, por lo que hizo un llamado a la dirigencia de la coalición a escuchar a la ciudadanía, especialmente a la que no acudió a la movilización del lunes porque consideran que acciones de ese tipo ya están desgastadas.

