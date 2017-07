María Corina Machado invita a militares a votar en el plebiscito y asegura que el 17 de julio comienza la “hora cero”

Este jueves, la coordinadora nacional del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, afirmó que el plebiscito convocado sobre la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro es un mandato para que la Fuerza Armada Nacional (FAN) acate las normas y la Constitución venezolana.

"Este domingo se acaban las excusas, se acaba el espacio de la indiferencia, de las órdenes inmorales. A partir del domingo los ciudadanos militares y la FAN tienen la orden explícita del pueblo soberano de Venezuela para que acate la Constitución y se coloquen de lado de la libertad", dijo Machado durante rueda de prensa.

"Yo quiero decirles a los empleados públicos, a los venezolanos, a los militares, vayan y voten este domingo por ustedes, por su libertad, para acabar el miedo de una vez por todas, para acabar la humillación", subrayó

Agregó que de ocurrir una intervención por parte de la fuerza de seguridad del Estado durante la actividad, sería una oportunidad para que los ciudadanos militares participen y voten. Asegurando que el lunes 17 de julio comienza la "hora cero":

"Si este domingo deciden desplegar, parece que no es así, el Plan República, lo veríamos como algo positivo y como una gran oportunidad para que los ciudadanos militares y los ciudadanos políticos nos encontremos en la calle y aprovechen ellos y también emitan su veredicto ese día", recalcó.

De acuerdo con el proceso, María Corina indicó que todos los venezolanos mayores de 18 años inscrito o no en el Registro Electoral podrán participar en el plebiscito de este domingo 16 de julio contra el "régimen" de Nicolás Maduro.

Machado pidió colaboración a las organizaciones para que ayuden durante la actividad con alimentos, bebidas, transportes y seguridad en los puntos soberanos donde votaran las personas.

Informó que el mismo día en horas de la noche las personas conocerán los resultados de la consulta popular, bajo la presencia de dos testigos, la cual se pueden inscribir de manera voluntaria.

“El escrutinio se hará manual y público. Los primeros resultados que conoceremos serán el de los países internacionales”, dijo Machado durante rueda de prensa.

Respecto a la censura por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), expresó que es una medida “desesperada” para que no difundan publicidad pagada y no incorporen información sobre el plebiscito con el fin de que no se realice la consulta pública.

"Nada va a detener el día más emocionante y el hecho más importante de nuestra lucha. Quiero hacer un reconocimiento a medios y periodistas que están aquí. Sabemos las amenazas que están circulando, los medios y periodistas están dando una lucha heroica para salvar a Venezuela. Así como nosotros confiamos en que los venezolanos saldrán sin miedo el domingo, también confiamos en el trabajo periodistas", concluyó.

