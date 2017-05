Mario Silva enfiló su artillería verbal contra la Fiscal Luisa Ortega: "La cobardía es mala consejera"

El conductor del programa La Hojilla, que transmite en horario estelar el canal del Estado, VTV, Mario Silva, cargó toda su furia este sábado contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien dio un giro definitivo este viernes y se puso de espaldas al Gobierno al decir ‘no’ a la invitación del presidente Nicolás Maduro a una reforma constitucional para establecer un Estado comunal y además negarse a imputar por mandato a los opositores.



"Es curioso que su opinión coincida con la de la oposición terrorista. La Constituyente va, señora Fiscal, con o sin su opinión negativa, va", sentenció Silva con tono desafiante.



La Fiscal hizo pública una carta de dos páginas donde además alegaba que la Constituyente que propone Maduro es innecesaria.



Pero este no es el primer paso a un lado que da la fiscal Ortega, el país entero se quedó perplejo cuando denunció el golpe de Estado al Parlamento por parte de la Sala Constitucional, un discurso que muchos pusieron en duda debido a la lealtad que profesaba la funcionaria con las políticas del chavismo.



Desde entonces, los voceros del Gobierno han lanzado indirectas a la Fiscal, aunque sin mencionarla, exigiéndole que cierre filas a favor del régimen.

Pero no fue sino hasta la noche de este sábado cuando uno de los más rancios representantes mediáticos del chavismo salió a nombrarla con nombre y apellido. Mario Silva no guardó formalidades e increpó a Ortega.



"El miedo prevalece pero la cobardía es mala consejera. Señora Fiscal, con su actitud, Usted está legitimando la posibilidad de un exterminio de todo lo que se llama chavismo. No le corresponde a usted oponerse y sustituir al TSJ en sus funciones", dijo.



Redacción NTN24 Venezuela