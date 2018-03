Actor de ‘Star Wars’ Mark Hamil recibió estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor estadounidense Mark Hamil, reconocido por interpretar a Luke Skywalker en la saga de ‘Star Wars’, desveló su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles. Los fanáticos de las famosas cintas de ciencia ficción se congregaron en la avenida Hollywood Boulevard para presenciar el evento y ver a Hamill, quien les agradeció.

"Es difícil expresar mi agradecimiento, mi alegría, mi euforia por ser reconocido de esta manera. No me había quedado sin habla de esta manera desde 'The Force Awakens'", agregó con ironía refiriéndose a la escena final de 'Star Wars: Episode VII - The Force Awakens' (2015), su única aparición en esa película y en la que no dice ni una palabra.