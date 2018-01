Actor Mark Wahlberg donó 1.5 millones de dólares a las víctimas de acoso sexual tras controversia por honorarios de Michelle Williams

Tras la polémica registrada por los honorarios del actor Mark Wahlberg de la película 'All the money in the world' (Todo el dinero del mundo), por recibir una suma de dinero mayor que su compañera Michelle Williams, el protagonista se pronunció este sábado con una donación de 1.5 millones de dólares para las víctimas de acoso sexual e injusta remuneración.

Wahlberg compartió en su cuenta de Instagram el siguente mensaje: "En los últimos días mis honorarios por la regrabación (de escenas) de All the money in the world se volvió en tema importante de conversación".

En medio de la polémica, el dinero fue donado a los fondos de la defensa jurídica de la asociación Time´s Up, en nombre de Michelle Williams, dicho proyecto fue lanzado en enero por un colectivo de mujeres que luchan contra el acoso sexual y salarios equitativos tanto en el mundo del cine y otras profesiones.

