Más de 12 horas diarias de racionamiento eléctrico aplicará Corpoelec al estado Portuguesa

Entre 12 y 15 horas diarias de racionamiento eléctrico padecerán los habitantes del estado Portuguesa, según el cronograma publicado este martes en la red social Twitter de Corpoelec, la empresa atribuye la medida a “disminución en los niveles de agua en las represas de sur occidente del país”.

Los cortes eléctricos programados varían según el cronograma de 3 am a 9 am y de 3pm a 9pm, en otros casos los cortes se garantizan de 3 am a 6am, luego de 9 am a 3 pm y posteriormente de 9 pm a 3 am.

Otros cinco estados del país se encuentran en una crisis eléctrica, sin embargo, en estos los cortes varían, hasta el momento entre 4 y 6 horas diarias.

El Gobierno Bolivariano a través del MPPEE, informa a los habitantes de Portuguesa, que debido a la disminución de los niveles de agua en las represas de sur occidente del país aplicará un Plan de Administración de Carga, en dos bloques A y B, desde el 21 de marzo 1/3 @LMOTTAD pic.twitter.com/JENaAMEkax — Corpoelec PORTUGUESA (@CorpoelecPOR) 20 de marzo de 2018

El Gobierno Bolivariano a través del MPPEE, informa a los habitantes de Portuguesa, que debido a la disminución de los niveles de agua en las represas de sur occidente del país aplicará un Plan de Administración de Carga, en bloques A y B, desde el 21 de marzo 2/3 @LMOTTAD pic.twitter.com/42ovjye7ER — Corpoelec PORTUGUESA (@CorpoelecPOR) 20 de marzo de 2018

El Gobierno Bolivariano a través del MPPEE, informa a los habitantes de Portuguesa, que debido a la disminución de los niveles de agua en las represas de sur occidente del país aplicará un Plan de Administración de Carga, en bloques A y B, desde el 21 de marzo 3/3 @LMOTTAD pic.twitter.com/xSYirTFLUE — Corpoelec PORTUGUESA (@CorpoelecPOR) 20 de marzo de 2018

Redacción NTN24 Venezuela

