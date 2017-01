Más de 3.200 policías controlan la seguridad por manifestaciones antitaurinas en Bogotá

Más de 3.200 hombres y mujeres policías que se desplegaron en los alrededores de la Plaza de Toros La Santamaría de Bogotá, impidieron que se presentaran este domingo disturbios y actos violentos por parte de manifestantesantitaurinos, que de forma pacífica, siguen protestando por la reapertura de la plaza.

Las medidas de seguridad se tomaron para evitar actos como los ocurridos el pasado 23 de enero cuando las puertas de La Santamaría se abrieron tras casi cinco años de veda taurina, hecho que propició enfrentamientos entre seguidores del toreo y animalistas, dejando como resultado un total de 34 personas heridas, cinco de ellas policías.

Sin embargo hoy los antitaurinos volvieron a llegar a los alrededores de la plaza de toros, pero en forma pacífica, y separados por barandas metálicas, mostraron carteles rechazando las corridas de toros.

"No más ole, no más al maltrato animal", "Los animales merecen la paz", "Ninguna tradición por encima de la razón" y "No más bárbaros sanguinarios en el ruedo", fueron algunas de las frases que se podían leer en los carteles con los que llegaron los manifestantes.

"Hoy estamos acá pacíficamente no estamos de acuerdo con estos espectáculos y ya es hora de que esto se acabe", manifestó a periodistas uno de los animalistas.

Los 3.200 uniformados formaron cinco anillos de seguridad para garantizar la tranquilidad no solo de las personas que entraron a ver el espectáculo taurino, sino también de los mismos manifestantes, según informó la Policía Metropolitana de la capital colombiana.

Vea también: Juan Manuel Santos asegura que 6.000 miembros de las FARC estarán en zonas veredales en menos de 48 horas

"Queremos garantizar tanto al uno como al otro, y si hay protestas que las hagan dentro de los marcos legales que están estipulados, la gente tiene derecho a manifestarse, pero no a tomarse las vías de hecho", señaló el coronel José Gualdrón.

La Santamaría cerró en junio de 2012 por orden del entonces alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, quien consideró que ese escenario debía usarse para "actividades de vida y no de muerte".

Pero en septiembre de 2014 la Corte Constitucional ordenó el regreso de las corridas de toros a la Santamaría al fallar en favor de la Corporación Taurina de Bogotá una acción de tutela (recurso de amparo) presentada contra la decisión de Petro.

Sin embargo, el miércoles pasado el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el próximo 20 de marzo se llevará al Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual se busca prohibir las corridas de toros.

"En momentos de paz y convivencia es necesario que la sociedad tome decisiones frente a las corridas de toros. Sin embargo, la invitación es a hacerlo por el camino del respeto", dijo a periodistas el jefe de la cartera política.

Colaboración EFE

Más noticias: