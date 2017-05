Más de 70 detenidos en Carabobo durante disturbios: Serán presentados ante tribunales militares

El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, informó este viernes que "más de 70 vándalos" han sido detenidos y puestos a la orden de la justicia militar y el jefe de la policía militarizada, Antonio Benavides, dijo que los apresados están "involucrados en saqueos" y "rebelión".



"A esta hora hay más de 70 vándalos detenidos y puestos a orden de la Justicia Militar. En busca de actores intelectuales y colaboradores", escribió Ameliach en su cuenta de Twitter y en otro mensaje difundió un vídeo con las declaraciones del jefe de la Guardia Nacional (GNB)



Ameliach hizo referencia a la activación del llamado Plan Zamora en el estado Carabobo, un operativo de seguridad "cívico militar" que implantó el presidente, Nicolás Maduro, el pasado 18 de abril para "garantizar el funcionamiento" del país ante supuestas amenazas de "golpe de Estado" y en el marco de protestas contra su Gobierno.



El mayor general Benavides declaró a periodistas que "la justicia militar a través del ministerio público militar y los tribunales con competencia militar" procesarán a los detenidos y comentó que hay 43 individuos "involucrados en los saqueos, involucrados en rebelión".



El jefe de la GNB dijo que en ese estado ha "activado" una "gran cantidad de funcionarios militares y policiales".

Carabobo, escenario de caos

Los diputados opositores venezolanos Juan Miguel Matheus y Marco Bozo denunciaron que Carabobo es escenario del caos provocado por saqueos y por la represión a las protestas antigubernamentales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.



"No hay información de heridos, muertos o saqueos, no hay control de la situación, pedimos que se actúe para detener el caos #CaraboboEnCaos", escribió en su cuenta de Twitter Matheus.



El parlamentario también dijo que "el Gobierno ha perdido el control" de Carabobo y que "los paramilitares se han apoderado de las vías del estado, pidiendo vacunas (pagos) para avanzar y quemando camiones de comida".



En otro escrito indicó: "Esta semana muchas familias han perdido su sustento debido a los saqueos, esto ante la vista gorda de la policía y guardia".



Bozo difundió fotos de comercios saqueados y escribió en su cuenta de Twitter: "Los carabobeños en zozobra por la actuación de estos vándalos que han destruido lo que se les atraviesa sin freno alguno. Rechazo contundente".



Dijo que "los saqueadores" no son manifestantes sino "vándalos que los organismos de seguridad les ha dejado actuar en libre albedrío".

