Más del 90 % de los venezolanos cree que el país está “mal o muy mal”, según Datanálisis

El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, afirmó este domingo que el 90.4 % de los venezolanos considera que el país está "mal o muy mal" en cuanto a la economía y la política, pero señaló que este porcentaje no quiere decir que la gente culpe al Gobierno de la situación.



"¿Todo ese 90 % culpa al Gobierno de la situación? no, es decir, 90 % piensa que la situación del país está mal, (pero) no el 90 % siente que el culpable es (el presidente Nicolás) Maduro", dijo León en una entrevista al canal privado Televen, donde indicó que el estudio corresponde al mes de enero.

Vea también: Datanálisis: “Lo que indican los estudios es que la gente está harta del conflicto entre los bandos"



En ese sentido, explicó que las crisis afectan la popularidad de los Gobiernos, pero que esto no necesariamente quiere decir que se pueda generar una "salida no electoral de un Gobierno".



"Eso es un mito, es decir, eso no es verdad", agregó.



Asimismo, afirmó que lo que más preocupa hoy en día a los venezolanos es el tema de la inflación y el desabastecimiento y no la situación de inseguridad, debido a que a las personas le afecta "todos los días" el crecimiento de los precios y el no conseguir productos alimenticios.



León también se refirió a la popularidad del presidente Nicolás Maduro e indicó que oscila entre 17 y 20 % y que no hay otro líder dentro del chavismo que lo supere; en cambio, dentro de la oposición, dijo, hay cuatro líderes que "tienen soporte".

Le puede interesar: "Maduro tiene un rechazo de más del 79 % y el 74 % quiere que renuncie ya": encuestadora Meganálisis



El opositor preso Leopoldo López, el dos veces candidato a la presidencia de Venezuela Henrique Capriles, el gobernador del estado Lara Henri Falcón y el expresidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup, "en ese mismo orden, esos cuatro actores tienen soporte popular", apuntó.



En ese sentido, destacó que la gente espera una "solución" a los problemas que atraviesa el país y quiere a alguien que le ofrezca un país "que lo enamore y ahí hay un problema porque tú no enamoras hablando mal del Gobierno, tú enamoras ofreciendo una alternativas".



Venezuela atraviesa una profunda crisis económica que el Gobierno achaca a la baja de los precios del petróleo, la principal fuente de divisas el país y a una supuesta "guerra económica", pero además también sufre graves problemas de escasez y desabastecimiento.

Colaboración EFE

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve