Máximo jefe de la guerrilla de las FARC asegura sentirse "mucho mejor" tras haber sufrido accidente cerebral

El máximo jefe de las FARC, alias ‘Timochenko’, aseguró este lunes que se siente “mucho mejor”, luego de haber sufrido un “accidente cerebral isquémico”, por lo que fue hospitalizado en una clínica de Villavicencio, en Colombia.

“Hoy me siento mucho mejor y agradecido por todos los mensajes que me han enviado. Sus muestras de afecto y solidaridad me llenan de ánimo”, dijo el jefe de esa guerrilla.

De acuerdo con un reporte médico entregado el domingo por la tarde, la clínica dijo sobre el estado de salud de ‘Timochenko’ que “su evolución ha sido satisfactoria con una mejoría del 90 %.".

Esto, tras sufrir una "alteración del habla" y "una disfunción de la fuerza muscular" en el brazo izquierdo.

Además, el jefe de las FARC agradeció “la atención de los médicos y enfermeras de la Clínica Universidad Cooperativa de Colombia, que ha sido clave para mi recuperación”.

Redacción NTN24

