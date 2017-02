Menor que escapó de las FARC dice que guerrilla lo retenía con mentiras

El menor de 16 años Yulmer Gómez, quien escapó de las filas de las FARC para reencontrarse con su familia, aseguró este sábado que la guerrilla lo retenía con "mentiras".

"Yo había planteado la salida de allí. No me dejaron y me tocó de esa manera. Me tenían solo con mentiras, que tocaba esperar, que la ONU, que la ONU", dijo el joven.