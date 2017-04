Merideños cierran el paso en el puente Chama: Exigen dotación de insumos en Hospital de El Vigía

Un nutrido grupo de personas bloqueó el acceso vehicular en el puente Chama desde el sector La Blanca para exigir a las autoridades sanitarias de la entidad cumplir con la dotación de insumos en el Hospital de El Vigía.

Usuarios de Twitter reportan que la protesta se originó desde tempranas horas de la mañana y los manifestantes exigen la presencia del director de Corposalud en la entidad.

Destacan la presencia de efectivos de la Guardia Nacional en el lugar.

La escasez de insumos médicos en los centros asistenciales del país alcanza el 75 %, según la Encuesta Nacional de Hospitales 2017 que fue presentada en marzo pasado por el diputado y médico José Manuel Olivares.

En esa oportunidad reveló que el 89 % de los equipos diagnósticos de los hospitales del país no funciona; el 71 % no posee equipos de ultrasonido; 94 % no tiene tomógrafos; 95 % está sin reactivos; hay 75 % de escasez de material médico quirúrgico; 78 % de medicamentos y el 51 % de los quirófanos no están operativos.

