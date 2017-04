Mesa de diálogo de proyecto reeleccionista es suspendida tras anuncio del presidente paraguayo de no presentarse a elecciones de 2018

La mesa de diálogo convocada por el presidente paraguayo, Horacio Cartes, para tratar la crisis creada por el proyecto de reelección presidencial fue suspendida, después de que el mandatario pusiera en entredicho el futuro de ese proyecto al anunciar este lunes que no se presentará a las elecciones de 2018.

La Presidencia anunció este lunes la suspensión de la tercera sesión de esa mesa, prevista para el martes, y no descartó que se celebre en fechas posteriores.

El foro fue puesto en marcha por Cartes tras los actos de violencia ocurridos el 31 de marzo, cuando grupos de manifestantes en contra de la enmienda se enfrentaron con la Policía frente al Congreso e incendiaron parte del edificio.

El Partido Liberal no ha participado en ninguna de las dos sesiones anteriores y este lunes anunció que no se sentaría en la mesa del martes si antes no se retiraba el proyecto de enmienda.

La suspensión de la mesa era esperada tras el anuncio de Cartes de que no se presentará en "ningún caso" como candidato a los comicios de 2018.

Cartes comunicó su decisión en una carta al titular de la Conferencia Episcopal Paraguaya, Edmundo Valenzuela, que estuvo en la mesa como representante de la Iglesia católica.

También participaron en ese diálogo el gobernante Partido Colorado, de Cartes, y el Frente Guasú, del expresidente Fernando Lugo, formaciones que conjuntamente trabajaron en la redacción del proyecto de enmienda.

Los primeros buscando que Cartes pueda postularse a esas elecciones y los segundos para que lo haga Lugo.

El proyecto sigue a la espera de tratamiento en la Cámara de Diputados, donde derivó desde el Senado el 31 de abril, cuando lo aprobaron 25 senadores.

La votación se produjo en las oficinas parlamentarias del Frente Guasú sin la presencia del resto de senadores y del presidente de la Cámara, Roberto Acevedo.

Luego manifestantes incendiaron parte del edificio del Congreso y mantuvieron enfrentamientos con la Policía que después se extendieron al centro de la capital paraguaya.

Horas después, un militante del Partido Liberal falleció presuntamente por el disparo de un policía, que junto a otros agentes había allanado la sede de esa formación.

Colaboración EFE