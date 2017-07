Inesperada invitada de Metallica durante concierto en Detroit, EE. UU.

El pasado 12 de julio la banda estadounidense Metallica, que se encuentra en su gira mundial ‘WorldWired Tour’, tuvo la oportunidad de tocar en la ciudad de Detroit, en EE. UU., con una invitada muy especial en la batería.

En el estadio Comerica Park dieron un espectacular show a todos sus seguidores, en especial cuando por sorpresa subieron al escenario a una pequeña niña llamada Kendalynn, quien reemplazó por unos minutos al baterista de la banda, Lars Ulrich.

Mientras el vocalista de la banda James Hetfield, animaba al público a cantar ‘Seek and Destroy’, la pequeña baterista se encontraba tocando el intro de la canción en compañía de Lars.

Antes de cantar el tema completo, Ulrich levantó a la pequeña para retomar de nuevo el control de la batería y poder interpretar la canción completa.

Metálica fue la encargada de publicar el video de aquella presentación en su cuenta de Twitter, acompañado del mensaje: ‘Compartimos el escenario con nuestro quinto miembro honorario Kendalynn en Detroit’.

We shared the stage with our honorary Fifth Member Kendalynn in Detroit! pic.twitter.com/e0J8AfT6xE

El orgulloso padre de la niña contestó la publicación de la banda afirmando que “¡esa es mi pequeña en la batería! Gracias por el gran recuerdo y un increíble show”.

That's my baby girl on the drums! Thank you for the great memory and an awesome show ❤️ pic.twitter.com/sCPHbzOMPp