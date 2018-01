‘Mi Gente’, una de las canciones favoritas del expresidente Barack Obama en el 2017

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama compartió este domingo, como ya es costumbre, el listado de sus libros y canciones favoritos en el año 2017, en el que sobresalió la canción ‘Mi Gente’ de J Balvin y Willy William.

En la lista también se encuentra la canción ‘Havana’, de la joven Camila Cabello, ‘Wild Thoughts’ de DJ Khaled con Rihanna y Bryson Tiller, ‘Familiy Feud’, de Jay-Z con Beyoncé, ‘La Dame et Ses Valises’ de Les Amazones d’Afrique y ‘Feel It Still’, de Portugal. The Man, entre otras.

YouTube / jbalvinVEVO

Redacción NTN24

