Milan oficializa al delantero Fabio Borini como su quinto refuerzo para la próxima temporada de la Serie A de Italia

El delantero italiano Fabio Borini fue presentado este jueves por el AC Milan como el quinto refuerzo para afrontar la próxima temporada de la Serie A de Italia en la que quieren ser protagonistas. El club mostró la llegada del goleador mediante un video en sus redes sociales.

Take a behind the scenes look at @borinifabio29's arrival and medical tests in Milan 🎥👇🏻 pic.twitter.com/XnAIlWs8lb