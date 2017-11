Miles de personas marchan en Madrid contra la violencia a las mujeres

Miles de personas marcharon este sábado en la capital española en protesta contra la violencia a las mujeres.

Al grito de "que no, que no, que no tenemos miedo", los manifestantes desfilaron en Madrid con motivo de la Jornada internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Los manifestantes llevaban pancartas que decían "¿Cuántas más deben morir?" y "no son muertos, son asesinatos".

LE PUEDE INTERESAR --> ¡Rompiendo esquemas! Participantes de Miss Perú alzaron sus voces contra la violencia hacia la mujer

Jorge Aranda, de 40 años, afirmó que deseaba "demostrar mi rechazo a la situación que hay en este país" y añadió que "esto es inasumible por una sociedad sana".

Al menos 45 mujeres fueron asesinadas en España desde el inicio del año por su pareja o ex pareja, según cifras del gobierno.

Miles de españoles se movilizaron esta semana en la calle y en las redes sociales para apoyar a la presunta víctima de una violación colectiva en Pamplona (norte), uniéndose a la ola de protestas planetarias de las mujeres víctimas de abusos, desencadenada por el caso del productor de cine estadounidense Harvey Weinstein, acusado de violaciones y maltratos.

VEA TAMBIÉN --> Mujeres sordas aseguran no encontrar atención frente a los casos de violencia de género en Argentina

Cinco hombres, de entre 27 y 29 años, están siendo juzgados desde mediados de noviembre en España, acusados de violación colectiva de una joven de 18 años durante una fiesta.

Los acusados filmaron el acto el 7 de julio de 2016, antes de ser detenidos al día siguiente y luego inculpados. La fiscalía pidió una condena a 22 años de cárcel para los cinco acusados.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24