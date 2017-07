Militar de más alto rango de EE. UU. aseguró que no cambiarán política de admisión al Ejército hasta que Trump no envíe instrucciones sobre veto a transgéneros

Sobre el anuncio del presidente de EE. UU., Donald Trump, de negar a personas tras ingresar al Ejército del país, Joseph Dunford, comandante de la Corporación de Marines de Estados Unidos, escribió en una carta dirigida a los jefes de servicio, comandantes y líderes alistados de alto nivel que “no habrá modificaciones en la actual política hasta que las instrucciones del presidente hayan sido recibidas por el secretario de Defensa y él emita una guía de implementación”.

“Mientras tanto continuaremos tratando a todo nuestro personal con respeto. De igual importancia, tendremos en cuenta la lucha actual y los desafíos que enfrentamos. Todos permaneceremos enfocados en cumplir nuestras misiones asignadas”, resaltó el también presidente del Estado Mayor Conjunto de EE. UU.

Este miércoles el mandatario Donald Trump anunció que las personas transgénero no serían admitidas en las filas del Ejército por considerar que generan altos costos a la nación. La medida ha sido rechazada por líderes políticos, senadores e instituciones defensoras de los derechos LGBTI.

