Ministerio Público reconoce 90 muertes desde inicio de protestas antigubernamentales en Venezuela

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo este martes que la violencia desatada durante la oleada de protestas que desde hace tres meses sacude el país ha dejado un saldo de 90 personas fallecidas y 4.658 procesados ante la Justicia por diferentes delitos.



"90 personas han fallecido al día de hoy. Tenemos 4.658 procesados no solamente con las muertes y las lesiones, sino también por los daños a la propiedad pública y privada", aseguró la fiscal en una comparecencia desde el Ministerio Público en Caracas.



Hasta ahora el organismo ha dado detalles de 85 de esos casos y ha informado que cerca de 1.500 personas han sufrido lesiones en medio de la crispación social y política actual.



La fiscal remarcó que la institución ha investigado "cada uno de los hechos que han ocurrido durante estos meses de violencia" y lamentó que, en "muchos" de los casos de muertes registradas durante las manifestaciones, la Fiscalía no ha podido ejercer la acción penal "por los obstáculos que hemos tenido".



"Hemos pedido privativas de libertad y los cuerpos policiales no han hecho efectivas tales órdenes de captura", afirmó.



Ortega Díaz dijo también que la Fiscalía ha determinado la responsabilidad de "muchos" en los delitos cometidos y agregó que al menos 70 personas han sido acusadas formalmente por uno o más delitos.

Colaboración EFE

