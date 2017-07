Ministro de la Defensa asegura que el desfile del 5 de julio va, pese a rumores de suspensión por descontento en la FAN

"Vengo de los próceres de supervisar la práctica del desfile dle 5 de Julio", sentenció el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tras el rumor de la suspensión del tradicional acto que conmemora la independencia de Venezuela, por supuesto descontento en la Fuerza Armada Nacional.



El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, aseguró este lunes que el desfile estaba en "veremos" por divisiones en el componente armado debido a la crisis que agobia a Venezuela, el golpe de Estado a la Asamblea y el conflicto de poderes al que se ha sumado la Fiscal General de la República.

No obstante, el ministro de la Defensa colgó en su cuenta en Twitter un video en donde descartó tales descontentos.

"He visto una FAN comprometida con la patria, con unidad de mando, con fortaleza espiritual y moral, una FAN destinada a servirle al pueblo y no a la oligarquía. Hay muchos que están invocando a unos gorilitas, unos rambitos que no van a conseguir. Nos vemos en los Próceres", sentenció.





Redacción NTN24 Venezuela

