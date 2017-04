Ministro uruguayo rechazó declaraciones de Nicolás Maduro por considerarlas “un insulto”

El ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, afirmó este martes que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un desagradecido y que sus palabras sobre la Cancillería uruguaya fueron un insulto y una injusticia.



"Sí, sin ninguna duda", respondió Astori al ser preguntado en una entrevista en la televisión local Monte Carlo sobre si Maduro es un desagradecido por decir este domingo que el canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, "agrede a Venezuela" y coordina con Estados Unidos "las posiciones contra Venezuela".

"Es un insulto gravísimo que no podemos aceptar de ninguna manera y además de un insulto es una injusticia porque Uruguay ha actuado con mucha tolerancia con Venezuela hasta ahora. Si Venezuela todavía está en el Mercosur es por Uruguay", aseveró Astori.



Venezuela "es un régimen profundamente autoritario" y que "no se puede decir" que hay una democracia por el "autoritarismo con el que el presidente de la República y el Poder Ejecutivo" del Estado caribeño "manejan la conducción del país".



"No podemos decir, sobre todo después de las decisiones tomadas sobre la Asamblea Nacional, que Venezuela es una democracia", manifestó Astori aludiendo a la actuación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, que la semana pasada asumió las competencias del Parlamento del país.



Este lunes, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, emitió un comunicado en el que rechazó "tajante y categóricamente" las acusaciones de Maduro a Nin Novoa y pidió al mandatario venezolano "que proporcione las pruebas de la infundada denuncia" o, en caso contrario, "se retracte públicamente".

