Moreno Ocampo dice que el gobierno venezolano "aprovecha" una "campaña" contra él y la Corte Penal Internacional

El ex fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo, dijo este martes que el Gobierno de Venezuela "está aprovechando" una "campaña periodística" contra él y contra el tribunal de La Haya.



"Yo no sé si fue Venezuela la responsable del ciberataque a nosotros (a la CPI y a su correo privado), pero sí sé que están aprovechándolo, hay una campaña periodística no solamente contra mí, una campaña periodística contra la CPI, contra la fiscal", declaró Moreno Ocampo a un grupo de periodistas en la OEA.

El jurista argentino respondió así a una pregunta de Efe sobre la coincidencia de que haya dejado de moderar las audiencias de Venezuela en la OEA después de que un grupo de medios miembros del European Investigative Collaborations (EIC) publicaran el 30 de septiembre una investigación, a partir de documentos filtrados, que siembra dudas sobre su trabajo en la CPI y sus finanzas.

Colaboración EFE

