MUD ratifica llamado a paro cívico para este miércoles y jueves desde las 6 de la mañana

El vicepresidente de la Asamblea Nacional Freddy Guevara ratificó este martes el llamado a paro cívico y huelga general convocado por la Unidad Democrática y afirmó que el próximo viernes se llevará adelante la gran toma de Caracas.

Guevara dejó claro que “este pueblo no se va a dejar arrodillar, si el pueblo no tiene paz que no haya tranquilidad para la dictadura. Si el pueblo no tiene paz, el que los quiere esclavizar sepa que no va a poder tener normalidad”.

El Coordinador encargado de Voluntad Popular, remarcó que “este pueblo no va a aceptar la esclavitud, este pueblo se va a defender y llamamos el pueblo a defenderse”.

Sobre las acciones convocadas para este miércoles y jueves el parlamentario indicó que “ratificamos para este miércoles paro cívico y huelga general, y para el viernes todos a la Toma de Caracas, para lograr que este fin de semana tengamos un mensaje claro para que sepan que este pueblo no se va a rendir”.

Freddy Guevara en referencia a lo que los venezolanos pueden esperar sobre el futuro del país indicó que “estamos en los dolores de parto, pero juntos vamos a parir a esta nueva Venezuela”.

Sentencia para detener al Alcalde Gustavo Marcano es nula

La diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano rechazó este martes la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia en la que se ordena la detención y prisión de 15 meses contra el alcalde de Lechería Gustavo Marcano por desacato.

Solórzano dejó claro que “lo hemos señalado desde hace rato, los nombramientos de estos magistrados fueron anulados por la Asamblea Nacional porque no cumplen con los requisitos de forma y de fondo. Por ende nosotros desconocemos esta sentencia, así como hemos desconocido todas las sentencias”.

La parlamentaria fue tajante al señalar “está sentencia es nula y desde acá le enviamos toda nuestra solidaridad al alcalde Gustavo Marcano”.

Solórzano le recordó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que en Venezuela quienes eligen a los alcaldes son los venezolanos y recordó que será en un nuevo proceso electoral cuando los venezolanos decidan por un nuevo alcalde para Lechería.

Agregó que en el país “estamos viviendo un proceso histórico, donde vemos a un grupo de venezolanos que son completamente minoritarios, pero que con la fuerza pretenden sostenerse en el poder”.

Destacó que el pueblo venezolano se mantiene en las calles, rechazando de manera contundente el proceso constituyente, “hasta que hagamos entender a este gobierno que el pueblo de Venezuela decidió cambiar”.

Redacción NTN24 Venezuela

