Mujer aseguró que el actor Dustin Hoffman le acosó sexualmente en 1985 cuando ella tenía 17 años

“Esta es una historia que he contado tanto, que a veces me sorprende que alguien que conozco no la haya escuchado. Comienza, ‘Dustin Hoffman me acosó sexualmente cuando tenía 17 años’”. Así comienza le denuncia hecha por la escritora Anna Graham Hunter en la revista The Hollywood Reporter.

De acuerdo con la escritora, Hoffman le pidió que le diera un masaje en los pies en su primer día en el rodaje de ‘Death of a Salesman’, cuando ella estaba en su último año de secundaria y era asistente de producción practicante en el set.

“Actuaba de forma insinuante, me agarró el trasero y me hablaba de sexo. Una mañana fui a su camerino para anotar lo que quería de desayuno. Me miró, sonrió y se tomó su tiempo. Después dijo: 'quiero un huevo muy cocido y un clítoris poco cocido'", dijo.

Añadió que el equipo de Hoffman se rio, “yo me fui, sin palabras. Luego fui al baño y lloré”.

El actor fue contactado por THR y dijo que siente “un gran respeto por las mujeres y me siento terrible de que cualquier cosa que haya hecho la haya puesto en una situación incómoda. Lo siento. No refleja quién soy".

La escritora relató: “me encantó la atención que recibí de Dustin Hoffman. Hasta que dejé de hacerlo” y que durante las cinco semanas que duró el rodaje, detalló sus días y envió fragmentos a su hermana”.

"Hoy, cuando acompañaba a Dustin a su limusina, me agarró el trasero cuatro veces. Le reprendí cada vez, le golpeé fuerte y le dije que era un viejo verde”, añadió la escritora.

Las acusaciones de Anna Graham Hunter surgen en medio del escándalo que sacude a Hollywood tras las acusaciones en contra del productor Harvey Weinstein, algunas de las cuales han generado que las autoridades hayan abierto investigaciones.

Además de ellos, el actor Kevin Spacey y el director Brett Ratner también han sido acusados recientemente de acoso sexual.

Redacción NTN24

