Mujer que le robó un beso a Carlos Vives en un concierto dice que podría perder su matrimonio y su empleo

La mexicana Chely Torres, que se hizo famosa por robarle un beso al artista colombiano Carlos Vives en un concierto en Canadá, publicó en sus redes sociales una fotografía junto a su hijo en la que asegura estar pasando un momento difícil a nivel personal y que está “a punto de perder su matrimonio y su empleo.

“Aquí en ésta foto aparezco con mi hijo Daniel quien es ahora mi gran pilar pues me apoya al 100 en estos momentos que están siendo extremadamente difíciles y que han impactado mi vida personal y a punto de perder mi matrimonio y mi mayor pasión que es hacer radio”, escribió la mujer.

“Quiero pedir una disculpa a toda la gente que me está siguiendo, pues en estos momentos no quiero dar ninguna declaración porque mi vida está completamente revuelta. Yo no esperaba que pasara esto que ya se publicó a nivel internacional”, agregó.

Aseguró que varios medios, tanto internacionales como colombianos, la han contactado para entrevistarla sobre el apasionado beso con el cantante, pero les pide que comprendan la situación.

Redacción NTN24