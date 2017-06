Músicos venezolanos rinden honor a los caídos en la represión con "Prohibido Olvidar"

Un grupo de músicos venezolanos rinde tributo a los caídos durante la represión, con un video en el que versionan la popular canción Prohibido Olvidar del intérprete panameño Rubén Blades.

El audiovisual fue colgado en youtube el pasado martes y ya cuenta con más de 4 mil visitas.

Con una cita de George Orwell: “No se establece una dictadura para salvaguardar; se hace la revolución para establecer una dictadura”, comienza el video musical Prohibido Olvidar Venezuela, en el que participó Rafael “Pollo” Brito, Marcial Isturiz, Daniel Barón, Oscar Arriaga, Daniel Somaroo, Daniel Brito, Gerald “Chipi” Chacón, Guillermo “Memo” Arrayare, Aelx Rey, Adrián Marchán, Starlyn Benítez, Lorena Pereira, Sujeit Mijares, Giselle Brito, Rafael Querales, Diego Paredes, Gustavo Márques, Rodner Padilla, Carlos Padrón, Manuel Márquez, José “Majito Aguilera, Juan Pablo Romero, Roberto “Lobo” Moreno, Hugo Fuguet, Rubén Márquez, César Orozco, Williams Sigismondi Jr., Eric Chacón, Johan Escalante, José León Jr., Jhosi Córdova, Anderson Quintero, Germán Landaeta.

El “Pollo Brito” manifestó a través de una entrevista a El Pitazo que la experiencia fue “todo un honor” al interpretar una canción del panameño y espera que el cantante lo reciba de la mejor manera.

“Es un trabajo maravilloso por la calidad del video y por lo que dice… en Venezuela estamos pasando por momentos muy difíciles donde no nos podemos olvidar absolutamente de nada, así como a los venezolanos no se les ha olvidado lo que ha pasado en los últimos 40, 50 años, nosotros no podemos olvidar, y ese tema queda como anillo al dedo”, sostuvo el “Pollo” Brito.

El propio Rubén Blades compartió este miércoles a través de su cuenta en twitter la iniciativa del trombonista Jhosir Córdova.

Prohibido Olvidar Venezuela#ProhibidoOlvidarVenezuela Versión Jhosír Córdova, interpretada por músicos venezolanoshttps://t.co/tPZiftRjBM — Rubén Blades (@rubenblades) 28 de junio de 2017

