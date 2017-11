¡Muy talentosos! Los niños de la serie Stranger Things brillan cantando a lo Jackson 5 en el show de James Corden

Cuatro de los niños que protagonizan la serie de Netflix Stranger Things participaron en el programa The Late Night Show y junto con su presentador, James Corden, cantaron y bailaron al mejor estilo de los Jackson 5.

Los actores y Corden denominaron a la agrupación los Upside Downs, en referencia a la otra dimensión reseñada en la serie, e interpretaron las canciones I want you back, de los Jackson 5, My girl, de The Temptations, y Reach out I'll be there, de Four Tops.

Quienes participaron en el sketch del programa fueron Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas) y Noah Schnapp (Will) y ya suman más de 4 millones de visitas en la plataforma de YouTube.

En el video compartido en la cuenta oficial del show inicialmente se ilustra la experiencia de Corden montando el espectáculo y en el minuto 3.14 se da paso a la presentación.



Sin embargo, no es la primera vez que el casting de la exitosa serie deslumbra con su talento, anteriormente en la gala de los Emmy en 2016, Bobby Brown en compañía de Matarazzo y McLaughlin cantaron su propia versión de Uptown funk, de Bruno Mars.



