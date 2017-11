Nacho dice que no se disculpará por los comentarios realizados hacia su excompañero Chyno Miranda

El cantante venezolano, Miguel Ignacio “Nacho” Mendoza, escribió a través de su cuenta en la red social Instagram que no se disculpará tras los comentarios realizados hacia su excompañero Chyno Miranda, tras llamarlo “bestia, animal e inepto” por pronunciarse sobre su situación migratoria.

“No, lo siento pero no me disculpo por lo que dije. Me parece bastante desalmado de una persona quererse hacer el gracioso con la situación tan difícil que estoy viviendo, haciendo comentarios sarcásticos que sugieren que mis hijos están enfrentando mi ausencia por más de 60 días porque a mí me da la gana, sumándole motivos a las personas para creer que yo necesito hacer una estupidez para vender mi música y que el asunto de mi pasaporte es un show”, escribió Nacho.

Nacho aseguró que a su juicio, los comentarios del Chyno fueron de “mala intención” y agregó que en ningún momento se ha comunicado con él para hablar sobre la situación que está viviendo.

“Ninguno de los que dicen ser mis súper amigos se han manifestado y no voy a aceptar que venga el más falso a decir babosadas, y miren que mucho que lo ha hecho últimamente, tratando de conquistar público a través de la lastima, dejándome como el malvado que lo abandonó y lo dejó solito”, agregó.

Concluyó diciendo que su único objetivo es reunirse con su familia que se encuentra en Estados Unidos, mientras resaltó que “nunca he inventado ser algo que no soy”.

