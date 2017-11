Nacho estalla en las redes sociales y llama “animal, bestia e inepto” a su excompañero Chyno Miranda

El dúo venezolano que tuvo más de tres años juntos, Chino y Nacho, al parecer terminaron en malos términos, aunque ambos afirman que su separación no impidió con la amistad, un comentario del Chyno Miranda hizo que se revelara cuál es la situación actual de los cantantes.

Durante una entrevista en el programa “El Gordo y La Flaca”, el Chyno comentó que tras la separación tenían tiempo que no se hablaban y se pronunció sobre la situación que vive Nacho quien no puede regresar a Estados Unidos porque el Gobierno de Venezuela ha retenido su pasaporte.

“Mira realmente no hemos conversado desde hace un par de meses, de hecho en estos días me comuniqué con parte del equipo de él, para decirle que inmigración de acá de los Estados Unidos me habían comentado que puede venirse con su residencia tranquilamente y les dije: ‘miren, me comentaron para que le digan a Nacho…”, dijo.

Esa declaración llegó a oídos de Nacho quien reaccionó y se sintió ofendido por el comentario del Chyno, dado que él sabe que puede regresar al país con su residencia.

“Oye, para los amigos míos que se la tiran de inteligentes, como que si yo no hubiese estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia, ¡animal! Lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte, ¡bestia! ¿Tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto? Mi gente discúlpenme que yo salga con este tipo de impulsos pero somos seres humanos. Tengo dos meses sin ver a mis hijos y me parece bastante irresponsable que un inepto salga diciendo comentarios sin ponerse en los zapatos de los demás”, recalcó Nacho.

