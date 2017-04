"Nacho" Mendoza: Venía caminando sin nada en las manos y me tiraron cuatro bombas lacrimógenas

Los medios oficialistas acosaron al cantante venezolano Luis Ignacio Mendoza, conocido como "Nacho", durante la movilización opositora que fue reprimida por fuerzas de seguridad en la autopista Francisco Fajardo de Caracas.

"Nacho", visiblemente afectado por los gases lacrimógenos, fue increpado por los representantes de medios públicos y alternativos comunitarios, quienes lo cuestionaron por vivir en Miami, Estados Unidos, y por su discurso ante la Asamblea Nacional.

Revise: EN VIVO | Fuerzas de seguridad reprimen con gases a la oposición para impedir que marche hasta la autopista Francisco Fajardo

"No estoy de acuerdo con la violencia, soy ciudadano venezolano, tengo 14 años haciendo música y nunca le he quitado un dólar al Gobierno... los artistas que se parcializaron con el Gobierno viven mejor que tú y no trabajan", fue una de las respuestas del ex integrante del dúo "Chino y Nacho".

Otro de las personas, que cubría sus caras con máscaras antigas, reprochó a "Nacho" por transitar en una camioneta y no vivir en el país.

"Eres un irrespetuoso con el pueblo, eres un descarado", le gritaron al cantante venezolano quien en respuesta pidió hablar "desde el amor como lo hacía Chávez".

De interés: ¿Sabes cómo protegerte de los gases lacrimógenos?

"Nacho" afirmó que lo único que quería era acercarse a las fuerzas de seguridad y pedirles que acompañaran al pueblo en sus reclamos.

"Yo no soy político, soy un ciudadano, pero que la gente se calme, quiero acercar a un cuerpo de seguridad y decirle que tiene que estar con el pueblo, yo venía caminando sin nada en las manos y me tiraron cuatro bombas lacrimógenas en mi cara, eso no tiene sentido y no lo puedo apoyar", expresó.

Aseveró que no quiero más destrucción para el país porque el Gobierno ya lo ha "destruido bastante".

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve