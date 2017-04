Nairo Quintana responde cuestionamiento de Mariana Pajón por sus críticas a la Federación Colombiana de Ciclismo

El ciclista colombiano Nairo Quintana respondió al cuestionamiento que hizo la bicampeona olímpica Mariana Pajón a las críticas que hizo el deportista acerca de la Federación Colombiana de Ciclismo, según como se conoció en un audio filtrado.

En un video publicado en las redes sociales, Nairo dijo que espera que “esta problemática del ciclismo no siga creciendo, ni que nos pongan a los deportistas en contra. Sé que Mariana no hacía estas palabras con mala intención, le envío muchos éxitos a ella”.

Con respecto a las críticas que hizo Quintana sobre el trabajo de las directrices de Fedeciclismo, el deportista dijo que “son puntos de vista personales y que no es que yo me los invento ni que me asesoran, sino que cada uno de ustedes debe darse cuenta todo lo que se escribe en redes sociales en desacuerdo con esta federación”.

Finalmente, el ciclista aseguró que espera “que no haya más problemática, solo que veamos soluciones y mejoras para el ciclismo colombiano. Nosotros vamos a seguir pedaleando para darle muchas más alegrías a todos los colombianos”.

Redacción NTN24