Ni por ser el Día del Padre, el diputado Wilmer Azuaje pudo ver a su familia en el Sebin

Kelly García, esposa del preso político Wilmer Azuaje denunció que este domingo acudió con sus dos hijos a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, donde estaría el diputado opositor recluido, por haber sido el Día del Padre y no pudieron verlo.

"No me dejaron ver a mi esposo, no tuvieron piedad con dos bebes q necesitan y preguntan por él, vivimos en una dictadura", dijo García.

Del mismo modo, indicó que en Venezuela "no hay ningún tipo de respeto a los derechos humanos, sin importar que mi esposo goza de inmunidad, han violando todos sus derechos y esta secuestrado por este Gobierno".

Azuaje, diputado regional del estado Barinas cumplió el sábado 47 días "desaparecido" -según denuncia de familiares- desde que el Sebin lo detuvo el pasado 2 de mayo.

El 3 de mayo a las 3 de la madrugada lo trasladaron en una avioneta de la Guardia Nacional presuntamente al Helicoide -sede del Sebin- en Caracas.

Ni familiares ni abogados han podido verlo desde el día que fue detenido.

Redacción NTN24 Venezuela





