Nicki Minaj ofrece ayuda a sus fans para cubrir parte de los gastos de sus estudios

La cantante Nicki Minaj prometió ayudar a pagar los gastos de inscripción a la universidad de decenas de fans tras un concurso promocional que dio un giro inesperado en Twitter este fin de semana.

La conversión de la estrella del hip hop en mecenas ocurrió luego de que lanzara en la red social un concurso como los que proponen a menudo las celebridades para promocionarse.

Nicki Minaj invitó a sus 20 millones de seguidores en Twitter a hacer un video para una de sus nuevas canciones y optar así por un viaje a Las Vegas para verla actuar en los Billboard Music Awards este mes.

Pero cuando uno de los seguidores respondió que prefería recibir una ayuda para pagar los gastos de inscripción universitaria, que pueden llegar a ser bastante costosos en Estados Unidos, la cantante dijo estar de acuerdo.

"Muéstrame tus buenas calificaciones, que yo pueda verificar con tu escuela, y los pagaré. ¿Quién quiere participar en este concurso?!?! Es en serio", tuiteó.

Show me straight A's that I can verify w/ur school and I'll pay it. Who wants to join THAT contest?!?!🤷🏽‍♀️ Dead serious. Shld I set it up? https://t.co/czH715u64a