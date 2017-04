Nicolás Maduro responsabilizó a la dirigencia opositora por hechos de violencia en la procesión del Nazareno de San Pablo

El presidente Nicolás Maduro rechazó este miércoles los hechos de violencia registrados en la Basílica de Santa Teresa y responsabilizó a los dirigentes de la oposición por los eventos ocurridos durante la jornada.

"Jamás pensé que iban a sabotear el Nazareno de San Pablo. Eso nunca se había visto en el país, son el anticristo", expresó el mandatario durante un mensaje a la nación.

Lea también: Oficialistas irrumpieron en la Basílica Santa Teresa a mitad de misa y agredieron al cardenal Urosa Savino

Indicó que durante la jornada de este miércoles "desplegamos las fuerzas de seguridad para proteger a la feligresía en su procesión y en su culto de fe”.

Para el mandatario es “inaudito” que la dirigencia opositora no respete los días de la semana santa y mantenga sus llamados a “manifestaciones violentas”. “Le pido a la dirigencia opositora reflexionar y evitar el callejón de la violencia sobre el que se han metido”, apuntó.

Relacionado: Iglesia venezolana condena "represión violenta" a manifestaciones y pide no politizar actos religiosos

El mandatario hizo un llamado “a nuestro pueblo a una oración de unión y de amor, a conectarse con lo más hermoso de la Semana Santa”.

Informó que los luego de los hechos de violencia registrados la noche de este martes en La Vega ya se encuentran detenidos e identificados los responsables, señalando que estos grupos habrían sido "pagados" por la oposición, “esta vez no habrá perdón, no vengan a decir que son presos políticos, esta vez no habrá perdón, habrá justicia justa”, advirtió Nicolás Maduro.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve