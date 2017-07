Nicolás Maduro responsabilizó a la Fiscal General las muertes ocurridas desde el mes de abril

El Presidente Nicolás Maduro cuestionó una vez más la actuación de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz y señaló que la funcionaria es responsable de la violencia generada en el país, además la acusó de ser cómplice de supuestas conspiraciones de agentes internacionales en contra de su gobierno.

“El Ministerio Público no ve nada, no sabe nada y no oye nada… Se lo dije temprano, en abril que caerá sobre sus hombros toda la sangre”.

Maduro recibió este miércoles a los integrantes de la denominada "Comisión de la Verdad", que aseguró harán justicia en el país.

