¿No más One Direction? Harry Styles lanzará en abril su primer sencillo como solista

El cantante Harry Styles, miembro de la banda británica One Direction, anunció que lanzará el 7 de abril su primer sencillo en solitario llamado ‘Sign of the times’.

Styles, de 23 años, acompañó el mensaje en sus cuentas de Twitter e Instagram con la portada del sencillo, una imagen suya de espaldas sentado en el agua bajo un cielo de tonos rojizos.

Hasta el momento no hay detalles sobre otras canciones o un álbum del cantante, que saltó a la fama con la banda One Direction, formada por cinco adolescentes en un concurso de talento de la televisión británica en 2010.

Desde entonces, los jóvenes se convirtieron en un fenómeno mundial. En 2015, Zayn Malik abandonó el grupo y un año después los miembros restantes de One Direction anunciaron que se tomaban un tiempo para desarrollar proyectos en solitario.

Días atrás, un canal estadounidense anunció que Styles será el invitado musical en el programa de comedia ‘Saturday Night Live’ el 15 de abril, pocos días después del lanzamiento del sencillo.

SIGN.OF.THE.TIMES // 7.APRIL.17 // Una publicación compartida de @harrystyles el 31 de Mar de 2017 a la(s) 5:02 PDT

Colaboración Reuters