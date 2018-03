"No me voy a morir, voy a vivir": Nicolás Maduro responde a los insultos que recibe durante transmisión en vivo

El presidente Nicolás Maduro durante una transmisión en vivo a través de Facebook Live respondió a insultos y a las solicitudes de atención por parte de los venezolanos que son afectados por la crisis económica que desgarra a la nación.

"Aquí mandan. Muérete de no sé qué vaina. No yo no me voy a morir, voy a vivir muchos años", respondió Maduro a uno de los usuarios de la red.

"Presidente necesito su ayuda, no consigo trabajo en ningún lado", fue uno de los petitorios leídos por el mandatario durante su transmisión a la que respondió indicando que ya su equipo se comunicaría.

El mandatario esta no es la primera vez que el mandatario venezolano es insultado por los usuarios de las redes sociales mientras realiza sus transmisiones en vivo.

Durante la transmisión de este jueves, Maduro resaltó postergación del cronograma electoral para el próximo 20 de mayo y realizó varios anuncios entre los que destacan el incremento del 58% del salario mínimo y las escalas salariales de la administración pública, el incremento de los cestaticket, así como la entrega de dos nuevos bonos a través del carnet de la Patria, uno para las Madres de la Patria y el otro el Bono de Semana Santa.

Redacción NTN24 Venezuela

