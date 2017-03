“No sé qué tiene que ver mis senos con el feminismo”: Emma Watson responde a críticas por su sesión fotográfica sin brasier

“El feminismo es sobre dar opciones a las mujeres, no es una varilla para golpear a otras mujeres. Es sobre la libertad, sobre la liberación, sobre la igualdad. Realmente no sé qué tiene que ver mis senos con el feminismo”, dijo la actriz Emma Watson para responder a las críticas surgidas luego que realizara una sesión fotográfica para la revista Vanity Fair en la que posó sin brasier.

La protagonista de la cinta ‘La Bella y la Bestia’ también agregó que “la sesión en sí misma fue un poco desconcertante porque probamos de todo. Pero se sintió increíblemente artístico, me involucré creativamente”.

Thank you Graydon Carter, Tim Walker and @DerekBlasberg for my @VanityFair cover🌹 https://t.co/0cwQv7yU42 pic.twitter.com/n72imoeDjy

Emma Watson: "Feminism, feminism... gender wage gap... why oh why am I not taken seriously... feminism... oh, and here are my tits!" pic.twitter.com/gb7OvxzRH9