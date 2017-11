“No sigan mintiéndole al país”: Miembros de la MUD critican disposición al diálogo por parte de sus compañeros de partido

Tras el anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges y el diputado Luis Florido, en el que afirmaron que aceptaron ir a un diálogo con el gobierno de Maduro, varios integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) arremetieron contra quienes tomaron esta decisión.

El parlamentario Richard Blanco escribió en tuiter que “insisten en tomar decisiones sin consultar! Hasta cuándo abusan de un pueblo cansado de mentiras?”, por su parte el excandidato de Bolívar y dirigente del partido La Causa R, Andrés Velásquez dijo “hasta cuándo siguen estos diálogos escondidos”, al tiempo que agregó “tienen que hablarle claro al país si quieren ganar respeto”.

De igual forma, el diputado de la organización Vente Venezuela, Juan Pablo García, desmintió que hayan respaldado la iniciativa y añadió “no sigan mintiéndole al país”.

Insisten en tomar decisiones sin consultar! Hasta cuándo abusan de un pueblo cansado de mentiras? Hasta cuándo jugarán adelantado sin hablar de reglas y sin respetar la opinión de otros? Sepan bien, aquí TODOS somos necesarios. No nos prestamos a esos juegos! #RespetoAlPueblo pic.twitter.com/BHH7kUkZ73

#9Nov | Desmiento categóricamente lo dicho por @LuisFlorido y @JulioBorges. @VenteVenezuela no asistió a ninguna reunión y no es participe de ninguna de las acciones allí mencionadas. No sigan mintiéndole al país. Mantenemos nuestra posición firme y coherente.