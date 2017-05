"No tengo que trabajar, porque todavía es mi pasión”: Nicole Kidman tras exposición de ‘The Killing of a Sacred Deer’ en el festival de Cannes

La actriz Nicole Kidman dio una rueda de prensa después de la presentación de ‘The Killing of a Sacred Deer’, una de las cintas que pelea por una Palma de Oro, y afirmó que una estrella de la lista A, como ella se autodenomina, no tiene que trabajar porque está disfrutando lo que hace.

"No tengo que trabajar, porque todavía es mi pasión, es la forma en que me expreso", dijo la actriz.

Kidman también participa en la película de ciencia ficción ‘How to Talk to Girls at Parties’, un episodio de la serie de televisión de Jane Campion ‘Top of the Lake’ y ‘The Beguiled’ de Sofia Coppola, según la agencia Reuters.

VEA TAMBIÉN: Actor Nikolaj Coster-Waldau de ‘Game of Thrones’ asegura que “la vida real es mucho más cruel” que la serie

"Quiero apoyar a personas que están intentando cosas diferentes o tienen un estilo de cine muy, muy único", afirmó.

"Me encanta que me pidan que esté en esas cosas porque eso es justo donde estoy", dijo Kidman. "Siempre he tenido ese espíritu ligeramente rebelde donde me he ido: 'No quiero conformarme, quiero encontrar una manera de no hacerlo'. Y eso es lo que soy.

El Festival de Cannes se extenderá hasta el domingo.

Redacción NTN24

MÁS NOTICIAS: