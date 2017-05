¡No tomen fotos!: El reclamo de la hija de Kim Kardashian a los paparazzis

North West, la pequeña hija de Kim Kardashian y Kanye West, ha demostrado que tiene un fuerte temperamento, recientemente le pequeña gritó a un grupo de paparazzis: ¡No tomen fotos!

La escena fue grabada a la salida de un evento al que Kim había asistido con su hija, cuando los fotógrafos empezaron a tomar imágenes ella les pidió que se detuvieran mientras lucía muy enojada.

First celebrity kid to go HAM on the paparazzi 😭😭 she is 10000% Kanye's daughter! pic.twitter.com/9OfIvdaMHq