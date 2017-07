"No tuve información, no supe qué estaban pidiendo ni del proceso de negociación”: empleado de la ONU liberado en Colombia

El funcionario de la ONU Harley López, quien fue liberado este miércoles tras permanecer en cautiverio a manos de disidentes de las FARC desde el pasado 3 de mayo, aseguró a los medios de comunicación apenas aterrizó que nunca supo la razón por la que lo tenían secuestrado.

"No tuve información, no supe qué estaban pidiendo ni del proceso de negociación. Nunca me dijeron la causa ni el proceso", dijo López a periodistas al llegar a Bogotá.

El funcionario detalló que fue dejado en un corregimiento (pueblo) del departamento del Meta (centro), desde donde tuvo que esperar a que abrieran el centro de comunicaciones local para poder informar que había sido puesto en libertad.

López fue secuestrado en el caserío de Barranquillita (Guaviare) mientras trabajaba en el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PINS).

