¡Noche de cine! Estos son los ganadores del Premio Oscar 2018

Estos son los ganadores de la estatuilla de los premios Oscar 2018. La gala la número 90 de los premios de la Academia tuvo lugar en el emblemático teatro Dolby:

La cinta ‘The Shape of Water’ de Guillermo del Toro ganó el Premio Oscar a la Mejor Película

El mexicano Guillermo del Toro ganó el Premio Oscar al Mejor Director por ‘The Shape of Water’.

Gary Oldman se llevó el Premio de la Academia al Mejor Actor por ‘Darkest Hour’.

Frances McDormand ganó el Premio Oscar a la Mejor Actriz por ‘Three Billboards Outside Ebbing Missouri’.

Sam Rockwell cumplió este domingo con los pronósticos y ganó el Oscar al mejor actor de reparto, la primera estatuilla de su carrera, por su trabajo en el drama con toques de humor negro ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’.

Cinta 'Phantom Thread' ganó el Premio Oscar al Mejor Diseño de Vestuario.

‘Icarus’ ganó el Premio Oscar al Mejor Documental (largometraje).

La película ‘Dunkirk” ganó el Premio Oscar a la Mejor Edición de Sonido.

‘The Shape of Water’, del director Guillermo del Toro, ganó el Premio Oscar al Mejor Diseño de Producción.

‘Una mujer fantástica’ (Chile) ganó el Premio Oscar a la Mejor Película Extranjera.

‘Dear Basketball’ ganó el Premio Oscar al Mejor Corto Animado.

‘Coco’ ganó el Premio Oscar a la Mejor Película Animada.

‘Blade Runner 2049’ ganó el Premio Oscar a los Mejores Efectos Visuales.

‘Dunkirk’ ganó el Premio Oscar a la Mejor Edición.

‘Heaven is a Traffic Jam on the 405’ se llevó el Premio Oscar al Mejor Documental (Cortometraje).

‘The Silent Child’ ganó el Premio Oscar al Mejor Cortometraje.

‘Call Me By Your Name’ se llevó el Premio Oscar al Mejor Guion Adaptado.

Jordan Peele ganó el Premio Oscar al Mejor Guion Original por ‘Get Out’.

‘Blade Runner 2049’ se llevó el Premio Oscar a la Mejor Cinematografía.

‘The Shape of Water’ ganó el Premio Oscar a la Mejor Música Original.

‘Remember Me’, de ‘Coco’ ganó el Premio Oscar a la Mejor Canción Original.

