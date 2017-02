“Nos vemos en la Corte, la seguridad del país está en riesgo": Trump tras decisión de Corte de Apelaciones sobre veto migratorio

El presidente de EE. UU., Donald Trump, reaccionó en su cuenta en Twitter tras la decisión de la Corte de Apelaciones, de mantener el bloqueo al veto migratorio a ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana. “La seguridad del país está en riesgo”, dijo.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!