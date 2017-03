¡Nueva Polémica! Usuarios en redes sociales señalan a Kylie Jenner de sexualizar a la mujer con los nombres de su línea de rubores

La modelo y empresaria Kylie Jenner ha generado una nueva polémica por los nombres que utilizó en su nueva línea de rubores, debido a que los usuarios de redes sociales consideran que sexualizan a la mujer con calificativos como ‘Caliente y molesta’.



La hermana menor del clan Kardashian, quien hace un tiempo lanzó una línea de maquillaje ‘Kylie Cosmetics’, estrenó en las últimas semanas su colección de rubores a los que llamó ‘X rated’ (Contenido X), ‘Virginity’ (Virginidad) o ‘Barely legal’ (Apenas legal) que supuestamente hace referencia a su romance con el rapero Tyga, que comenzó cuando Jenner aún era menor de edad.

A raíz de los polémicos nombres los internautas, en especial mujeres, estallaron en críticas acusándola de “sexualizar a las mujeres” y de “desagradables” los nuevos cosméticos por llamarse de esa forma.

