Nuevo ataque a un hispano en EE. UU. | Hombre sale envuelto en llamas de su carro y la policía lo pateó en el suelo

Un hombre dominicano identificado como Miguel Feliz, fue pateado por la Policía de Nueva Jersey luego de que se viera en vuelto en una persecución, en la que terminó estrellando su carro y prendiéndose en llamas.

El hecho quedó registrado en video y el joven maltratado se encuentra en estado crítico.

La Policía ha dicho que en el video se ve que los agentes intervinieron rápidamente para extinguir las llamas y poner a salvo al hombre. Sin embargo, el alcalde de Jersey City, Steven Fulop, calificó el video de “indignante” y puso en tela de juicio lo dicho por las autoridades.

VEA TAMBIÉN:

Indignación en la comunidad hispana de EE. UU. tras la muerte de un mexicano a manos del esposo de una policía

Presidente de EE. UU. insta a “dejar de ser políticamente correctos” ante las amenazas del terrorismo

2 b clear. This is unacceptable. We're IDing officers. We'll pursue termination + criminal charges as appropriate https://t.co/JIWPWQNrdp