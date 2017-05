¡Nuevos proyectos! Kim Kardashian anuncia que tendrá otro programa de televisión

La estrella de televisión Kim Kardashian tendrá un nuevo ‘show’, en el que buscará a su maquillador estrella, para que forme parte de su mundo lleno de glamur y espectáculo; se llamará ‘Glam Masters’ y se emitirá por el canal Lifetime.

Así lo confirmó la protagonista del ‘reality show’ del canal E! Entertainment, ‘Keeping Up With The Kardashians’, con una publicación en su cuenta de Instagram en la que alertó a sus seguidores sobre sus nuevo programa.

“Alerta de nuevo proyecto. Emocionada de poder trabajar con Lifetime en mi nuevo show #GlamMasters para buscar al nuevo integrante de mi mundo glam”.

New project alert! 🚨 So excited I get to work with @lifetimetv on my new show #GlamMasters to search for the newest member of my glam world! 🌍💄 Head over to mylifetime.com/GlamMasters to apply! Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian) el 3 de May de 2017 a la(s) 1:29 PDT

Según la revista de entretenimiento Insider, la producción contará con cuatro blogueros de belleza que participarán para demostrar que tienen el talento, carisma y la visión que se necesita para construir un nombre en el mundo del espectáculo.

Por el momento la fecha de lanzamiento del concurso no ha sido divulgada, pero quienes deseen participar ya pueden inscribirse en el concurso.

