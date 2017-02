“Nunca me he fugado de nada”: expresidente de Perú Alejandro Toledo niega estar evadiendo a la justicia por caso Odebrecht

El expresidente de Perú Alejandro Toledo manifestó en un comunicado vía Twitter que nunca se ha “fugado de nada” y que se trata de “una distorsión maquiavélicamente política”.

En el documento el exmandatario inicia exigiendo “no al linchamiento político, sí a la justicia JUSTA”.

Nunca me he fugado de nada, pero me llaman "fugitivo" -- una distorsión maquiavélicamente política que rechazo. #maquiavelicamente pic.twitter.com/nNMG65a8At